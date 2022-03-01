Австралия профинансирует летальное оружие для Украины на $50 млн

Об этом заявил премьер-министр Скотт Моррисон, сообщает Reuters.



Австралия изменила свою позицию и объявила, что большинство профинансированного нового оружия для Украины будет в категории летального.



"Мы говорим о ракетах, мы говорим о боеприпасах, мы говорим о поддержке в защите собственной родины в Украине и мы будем делать это в партнерстве с НАТО", - сказал премьер Австралии.



Он отметил, что оружие будет доставлено быстро, но не сообщил, каким образом.



Моррисон также призвал австралийских граждан не ехать в Украину, чтобы присоединиться к украинцам в борьбе против российских военных, отметив, что правовое положение иностранных гражданских бойцов непонятно.



По его словам, Австралия выделит 35 млн австралийских долларов (25,44 млн долларов США) на гуманитарную поддержку международным организациям, помогающим украинцам с жильем, едой, медицинским обслуживанием, водой и образованием.

Напомним, 28 февраля Австралия ввела санкции против российского президента Владимира Путина, постоянных членов Совбеза России, а также поддержала отключение РФ от SWIFT за его полномасштабное нападение на Украину.