Австралия призвала РФ вернуть Украине полный контроль над ядерными объектами
В ходе совещания в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене австралийская делегация обратилась к России с призывом вывести войска с украинских территорий и вернуть Украине полный контроль над ядерными объектами
Об этом сообщает Энергоатом.
Отмечается, что в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене прошло 7-е совещание договорных сторон по рассмотрению выполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО).
В ходе заседания австралийская делегация обратилась к России с призывом срочно прекратить вооруженные нападения, вывести войска с украинских территорий и вернуть Украине полный контроль над ядерными объектами.
"Мы солидарны с украинским народом и поддерживаем международные усилия, направленные на прекращение военных действий и завершение войны. Мы восхищаемся героическими усилиями персонала украинских АЭС, который продолжает без устали работать для обеспечения ядерной безопасности", - заявили члены австралийской делегации.
Австралия также подчеркнула, что оккупация гражданских ядерных объектов противоречит целям статьи 1 Объединенной конвенции, а действия РФ представляют огромную угрозу ядерной безопасности АЭС, в том числе безопасному обращению с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.
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