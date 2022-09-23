Об этом сообщает австралийское издание Brisbane Times.

"Китай является великим государством, Китай является членом Совета безопасности ООН, Китай подписал устав ООН", – сказала Вонг во время брифинга для прессы после встречи со своим китайским коллегой Ван в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава МИД Австралии считает, что Россия нарушает устав ООН своим незаконным вторжением в Украину. Поэтому Австралия поощряет Китай соблюдать устав ООН и использовать свое влияние в войне.

Как мы писали ранее, Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но провал России в Украине может испортить их планы.

США призвали Китай не поддерживать Москву в войне против Украины

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