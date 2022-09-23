Австралия призвала Китай заставить Путина закончить войну с Украиной
Австралия призвала Китай использовать свое влияние как постоянного члена Совбеза ООН, чтобы заставить Путина прекратить вторжение в Украину
Об этом сообщает австралийское издание Brisbane Times.
"Китай является великим государством, Китай является членом Совета безопасности ООН, Китай подписал устав ООН", – сказала Вонг во время брифинга для прессы после встречи со своим китайским коллегой Ван в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава МИД Австралии считает, что Россия нарушает устав ООН своим незаконным вторжением в Украину. Поэтому Австралия поощряет Китай соблюдать устав ООН и использовать свое влияние в войне.
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