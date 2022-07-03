Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию

Об этом Албаниз заявил во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы снимем пошлину на украинские товары и присоединимся к подобной деятельности со стороны других стран. Кроме того, мы присоединимся к работе международного суда в поддержку Украины в ее деятельности против России", - подчеркнул он.

Вместе с тем Албаниз сказал, что Австралия также наложит дополнительные финансовые санкции на 16 российских министров и олигархов, в частности это будут запреты на путешествия. Кроме того, санкции будут затрагивать 62 человек и "более 300 других субъектов".

Также Австралия запретит импорт российского золота с целью сократить возможность России финансировать войну. В этих санкциях Австралия присоединится к Канаде, Японии, США и Великобритании.

3 июля премьер Австралии Энтони Албаниз заявил , что общая сумма помощи, которую его страна предоставит Украине, составит 100 миллионов долларов. Вместе с тем Австралия передаст Украине 14 БТР, 20 бронетранспортеров Bushmaster (теперь их общее количество, предоставленное страной, составит 60 единиц), а также другое военное оборудование в соответствии с запросами Украины, в том числе беспилотники.

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