Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Австралия приобретет комплексы HIMARS на $700 млн

Австралия приобретет комплексы HIMARS на $700 млн

5 января, 2023 четверг
08:03
Мир

Австралия объявила, что усилит свою обороноспособность, потратив более 1 миллиарда австралийских долларов (700 миллионов долларов) на новые передовые ракетные и ракетные системы, включая американских HIMARS

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на австралийское правительство.

Отмечается, что установки HIMARS, которые закупит страна, включают сами пусковые установки, ракеты, а также набор обучающих ракет. Сообщается, что новые комплексы должны быть поставлены на вооружение до 2026 года. Австралия заказала несколько типов ракет, самые дальнобойные из которых имеют дальность около 300 км.

По словам производителя, в будущем дальность полета боеприпасов может увеличиться со следующими обновлениями программного оборудования и компонентов ракет.

Австралия также подписала контракт с норвежской компанией Kongsberg на закупку морских ударных ракет для эсминцев и фрегатов, которые в следующем году должны заменить устаревшие противокорабельные ракеты Harpoon.

  • 2 декабря министерство обороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS для нужд армии США и их союзников. Предварительно дата завершения контракта – 31 декабря 2025 года. Однако Пентагон не уточняет, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять РСЗО HIMARS.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Австралия
Читайте также:
4 января, 2023 среда
Самый богатый боксер мира принял решение по бою с Усиком
окупанти, орки
3 января, 2023 вторник
"Есть слухи из разных источников, что будет полная мобилизация и наступление": ГУР перехватило разговор российских военных
Володимир Путін
3 января, 2023 вторник
Путин считает, что частично мобилизованные станут оружием победы, – военный эксперт Селезнев
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 41.46
    Продажа 42.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 января
08:18
Россияне направили 30 снарядов по Никопольщине, поврежден объект социнфраструктуры, линии электропередачи и дома
08:04
OPINION
В Москве уже имеют претензии к небесной канцелярии
07:34
Россия ускоряет процесс принудительной интеграции оккупированных территорий в свое правовое поле, а ВСУ ударили 24 раза по районам скопления врага – Генштаб
06:56
"Мяч на стороне Берлина, остается забить его": глава оборонного комитета бундестага обратилась к Шольцу после решения Франции передать Украине легкие танки и Bastion
06:51
Россия налаживает с Ираном маршрут для бесперебойных поставок оружия, - ISW
06:30
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Беларусь
06:19
В YASNO рассказали, могут ли сейчас быть отключения электроэнергии вне графиков
05:47
Генерал Павлюк о подготовке Киева к возможному наступлению из Беларуси: не планируем пропустить дальше границы, наведена артиллерия и все заминировано
05:35
компютер
IT-специалисты создали приложение о воздушной тревоге для ПК и ноутбуков
05:06
Минобороны РФ изменяет формат оперативных сводок, чтобы отвлечь внимание от неудач, - ISW
04:39
Мелитополь, Бердянск или что-то неожиданное: Украина собирает войска для нового большого наступления, - Euronews
04:11
Глава Донецкой ОВА рассказал о масштабах разрушений в Бахмуте
03:44
Молдова
В Молдове разоблачили схемы незаконного пересечения границы ухилянтами из Украины
03:16
В Минздраве сообщили, сколько удалось привлечь средств на здравоохранение через UNITED24
02:48
Норвегия отправила Украине новую партию боеприпасов калибра 155 мм
02:20
ВОЗ предполагает, что новый штамм COVID может повлечь за собой очередную волну пандемии
01:51
В Севастополе произошел взрыв и пожар. Есть жертва
01:24
"Юридически это возможно, а политически необходимо": Эстония работает над конфискацией российских активов в пользу Украины
00:56
"Больше HIMARS": США анонсировали новый пакет военной помощи Украине
00:28
Алексей Данилов
Россия в феврале готовит обострение и продвигает идею "мира" в формате "Минск-3", - Данилов
00:18
Конгресc США
В палате представителей конгресса США в шестой раз провалили голосование за спикера
2023, среда
4 января
23:43
Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины
23:31
Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне
23:18
Воздушные силы уничтожили вражеские вертолет, штурмовик и беспилотник на восточном направлении
23:08
"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году", - Зеленский призвал партнеров ускорить оборонную помощь Украине
22:41
Украина вернула датской журналистке Матильде Кимер аккредитацию, отмененную летом по запросу СБУ
22:18
Россияне ударили по городу Курахово Донецкой области, повреждена теплосеть
22:04
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Конфликт между Шойгу и Пригожиным зашел далеко, что не позволяет вагнеровцам выполнять боевые действия. Колонка Сергея Згурца
21:59
Обзор
Путин готовит россиян к продолжительной борьбе, "кремлевские бульдоги" начинают кусать друг друга, Франция передаст ВСУ бронированные машины. Мировые СМИ об Украине 4 января
21:46
За день оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину, повреждены электролинии
21:23
ВСУ демобилизовали еще двух российских майоров, - офицер Штефан
21:20
Место проведения саммита Украина – ЕС еще согласовывают, - спикер президента Никифоров
21:13
"Ливерпуль" и "Барселона" могут обменяться звездными футболистами
21:12
Предстоятель ПЦУ Епифаний совершит рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры 7 января
20:51
В Херсонской области оккупанты устроили рейд по домам украинцев. Проверяли технику и частную переписку, - ЦНС
20:50
Папа Франциск призвал мир к солидарности с "многострадальным народом Украины"
20:50
Из-за аномальной жары на горнолыжных курортах Европы не хватает снега: спутниковые снимки
20:15
Действия РФ против Украины можно квалифицировать как геноцид, - посол Канады Галадза
20:07
В Киеве на 17 станциях кольцевой электрички запустили в тестовом режиме оплату картой и устройствами с NFC
20:02
OPINION
Будет ли Бандера голосовать на выборах в Польше?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV