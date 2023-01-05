Австралия приобретет комплексы HIMARS на $700 млн

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на австралийское правительство.

Отмечается, что установки HIMARS, которые закупит страна, включают сами пусковые установки, ракеты, а также набор обучающих ракет. Сообщается, что новые комплексы должны быть поставлены на вооружение до 2026 года. Австралия заказала несколько типов ракет, самые дальнобойные из которых имеют дальность около 300 км.

По словам производителя, в будущем дальность полета боеприпасов может увеличиться со следующими обновлениями программного оборудования и компонентов ракет.

Австралия также подписала контракт с норвежской компанией Kongsberg на закупку морских ударных ракет для эсминцев и фрегатов, которые в следующем году должны заменить устаревшие противокорабельные ракеты Harpoon.

2 декабря министерство обороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS для нужд армии США и их союзников. Предварительно дата завершения контракта – 31 декабря 2025 года. Однако Пентагон не уточняет, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять РСЗО HIMARS.

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