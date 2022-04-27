Австралия предоставит Украине гаубицы и боекомплекты к ним, - Минобороны
Правительство Австралии по запросу США и Украины отправит Киеву очередную военную и гуманитарную помощь в виде шести гаубиц, боеприпасов, гуманитарки и энергетического угля
Об этом сообщает Australian Associated Press, со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра обороны Питера Даттона.
Отмечается, что в новый транш военной помощи от Австралии войдут шесть гаубиц М777 калибра 155 миллиметров вместе с боеприпасами на сумму 26,7 миллиона долларов.
Кроме того, Канберра направит Киеву гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов, а также более 70 тысяч тонн энергетического угля.
"Правительство Австралии продолжит искать возможности для последующей военной помощи там, где это возможно для обеспечения необходимого потенциала Вооруженным силам Украины", - отметил австралийский премьер.
Сообщается, что оглашение нового транша помощи от Австралии произошло после международной встречи на уровне глав оборонных ведомств десятков стран в немецком Рамштайне.
- В целом Австралия уже предоставила военную помощь Украине на сумму около 225 миллионов долларов. В частности, это 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью $38 млн. Впоследствии было предоставлено противотанковое оружие и заряды к нему на общую сумму $20 млн.
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