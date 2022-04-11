Австралия предоставит Украине дополнительную военную помощь на $20 млн, - посол
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Сидней может предоставить дополнительную военную помощь для Киева на общую сумму $20 млн
Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает Еспресо.TV.
Такая дополнительная помощь правительства Австралии будет охватывать противотанковое оружие и заряды к нему.
"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали пособие на сумму $70 млн. Это уже 4-й пакет или предоставленный объем", - сообщил Мирошниченко.
Также посол заявил о передаче Австралией 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью $38 млн для ВСУ.
Он добавил, что первая партия транспорта уже отправлена в Украину, а другие машины "будут доставлены в скором времени".
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