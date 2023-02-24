Об этом говорится на сайтах правительственных ведомств Австралии и в СМИ.

"Сегодня, по этому самому мрачному случаю, правительство Австралии объявляет о дополнительной военной помощи Украине и последующих расходах для России, включая дополнительные санкции", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, идется в пресс-релизе от 24 февраля.

Так, Украина получит от Австралии дополнительные беспилотники. Журналисты The Guardian утвердили , что техника не боевая, но "дроны, общая стоимость которых - $33 млн, помогут украинским вооруженным силам контролировать передвижение российских войск во время войны".

В частности, правительство Австралии лишило права на въезд и заморозило активы для еще 90 российских физических лиц и 40 российских организаций.

В списке - глава РПЦ патриарх Кирилл, губернаторы, члены ЦИК, 5 вице-премьеров, пропагандист Алексей Дугин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Мы вводим санкции против лиц и организаций, осуществляющих деятельность, имеющую экономическое и стратегическое значение для России или угрожающую территориальной целостности или суверенитету Украины. Это охватывает новые списки тех, кто поддерживает ложь Кремля, чтобы укрепить поддержку президента Путина и ключевых игроков российской оборонной промышленности", - добавил австралийский премьер.

Среди подсанкционных организаций можно встретить:

Концерн "Калашников"

Разработчик подводных лодок АО "Адмиралтейские верфи"

Авиационная компания "Туполев"

Ракетное конструкторское бюро имени Макеева

Предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, "Курганмашзавод"

Напомним, Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также правительство Австралии ввело санкции против 13 человек и двух организаций, причастных к нарушению прав человека. Среди них – организаторы попытки убийства Навального.

А позже Франция и Австралия достигли договоренности о совместном производстве для нужд Вооруженных сил Украины 155-мм снарядов для поддержки страны в войне против России.