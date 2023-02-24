Австралия предоставит Украине беспилотники и вводит санкции против россиян, организаций РФ и патриарха Кирилла
Правительство Австралии направит в Украину беспилотники и расширит санкции против России: в списке оказались 90 граждан РФ и 40 организаций, в том числе 5 вице-премьеров и патриарх Кирилл
Об этом говорится на сайтах правительственных ведомств Австралии и в СМИ.
"Сегодня, по этому самому мрачному случаю, правительство Австралии объявляет о дополнительной военной помощи Украине и последующих расходах для России, включая дополнительные санкции", - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе, идется в пресс-релизе от 24 февраля.
Так, Украина получит от Австралии дополнительные беспилотники. Журналисты The Guardian утвердили , что техника не боевая, но "дроны, общая стоимость которых - $33 млн, помогут украинским вооруженным силам контролировать передвижение российских войск во время войны".
В частности, правительство Австралии лишило права на въезд и заморозило активы для еще 90 российских физических лиц и 40 российских организаций.
В списке - глава РПЦ патриарх Кирилл, губернаторы, члены ЦИК, 5 вице-премьеров, пропагандист Алексей Дугин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Мы вводим санкции против лиц и организаций, осуществляющих деятельность, имеющую экономическое и стратегическое значение для России или угрожающую территориальной целостности или суверенитету Украины. Это охватывает новые списки тех, кто поддерживает ложь Кремля, чтобы укрепить поддержку президента Путина и ключевых игроков российской оборонной промышленности", - добавил австралийский премьер.
Среди подсанкционных организаций можно встретить:
- Концерн "Калашников"
- Разработчик подводных лодок АО "Адмиралтейские верфи"
- Авиационная компания "Туполев"
- Ракетное конструкторское бюро имени Макеева
- Предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, "Курганмашзавод"
Напомним, Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также правительство Австралии ввело санкции против 13 человек и двух организаций, причастных к нарушению прав человека. Среди них – организаторы попытки убийства Навального.
А позже Франция и Австралия достигли договоренности о совместном производстве для нужд Вооруженных сил Украины 155-мм снарядов для поддержки страны в войне против России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.89
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.01
- Актуальное
- Важное