Австралия предоставит Украине 70 тыс. тонн угля

Об этом сообщило Минэнергетики Украины .



"Австралия признана на международном уровне как ведущий и надежный поставщик энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны России", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.



Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли для аккумулирования объемов угля.



Организовывать поставки австралийская компания Whitehaven Coal. Сейчас правительства Украины и Австралии работают над скорейшей отправкой. Стоимость угля и его доставки будет покрываться австралийским правительством.

Напомним, Австралия запрещает экспорт глинозема и алюминиевых руд в РФ и предоставляет Украине $30 млн. гуманитарной помощи.

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