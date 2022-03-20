Австралия предоставит Украине 70 тыс. тонн угля
По запросу украинского правительства Австралия бесплатно предоставит Украине не менее 70 тыс. тонн энергетического угля
Об этом сообщило Минэнергетики Украины .
"Австралия признана на международном уровне как ведущий и надежный поставщик энергоресурсов. Мы благодарим наших австралийских партнеров за помощь Украине в это сложное время, когда наше государство сопротивляется незаконному и жестокому военному вторжению со стороны России", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли для аккумулирования объемов угля.
Организовывать поставки австралийская компания Whitehaven Coal. Сейчас правительства Украины и Австралии работают над скорейшей отправкой. Стоимость угля и его доставки будет покрываться австралийским правительством.
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