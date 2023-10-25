Австралия предоставила Украине 3D-принтер по металлу и системе борьбы с дронами: пакет военной помощи стоимостью $20 млн
В рамках пакета военной помощи Украине стоимостью $20 млн Австралия отправляет в Украину 3D-принтер из металла и системы борьбы с беспилотниками
Об этом сообщает The West Australian.
В список военной помощи вошло оборудование для разминирования, рентгеновские портативные аппараты, 3D-принтер для металла и системы борьбы с беспилотниками - материалы, разработанные австралийскими фирмами DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.
Также правительство Австралии заявило, что самолет Королевских военно-воздушных сил Австралии E-7A Wedgetail вылетел в Германию для поддержки поставок международной гуманитарной и военной помощи Украине.
«Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины, чтобы оградить себя от незаконного и безнравственного вторжения России. Этот вклад обеспечит Украине одни из лучших возможностей в мире, одновременно инвестируя в суверенную оборонную промышленность и технологический сектор Австралии», - заявил премьер-министр Энтони Албанезе в среду, 25 октября.
Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой поблагодарил австралийских компаний за помощь в оказании помощи Украине.
Он отметил, что 3D-принтеры из металла можно использовать для печати запчастей, оборудования для разминирования, а переносное рентгеновское оборудование может оказать жизненно необходимую помощь украинским военным на поле боя.
- Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил , что малогабаритные воздушные цели противника австралийский комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов.
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