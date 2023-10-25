Австралия предоставила Украине 3D-принтер по металлу и системе борьбы с дронами: пакет военной помощи стоимостью $20 млн

Об этом сообщает The West Australian.

В список военной помощи вошло оборудование для разминирования, рентгеновские портативные аппараты, 3D-принтер для металла и системы борьбы с беспилотниками - материалы, разработанные австралийскими фирмами DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.

Также правительство Австралии заявило, что самолет Королевских военно-воздушных сил Австралии E-7A Wedgetail вылетел в Германию для поддержки поставок международной гуманитарной и военной помощи Украине.

«Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины, чтобы оградить себя от незаконного и безнравственного вторжения России. Этот вклад обеспечит Украине одни из лучших возможностей в мире, одновременно инвестируя в суверенную оборонную промышленность и технологический сектор Австралии», - заявил премьер-министр Энтони Албанезе в среду, 25 октября.

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой поблагодарил австралийских компаний за помощь в оказании помощи Украине.

Он отметил, что 3D-принтеры из металла можно использовать для печати запчастей, оборудования для разминирования, а переносное рентгеновское оборудование может оказать жизненно необходимую помощь украинским военным на поле боя.