Австралия позволит въезд полностью вакцинированным от COVID-19 иностранцам с 21 февраля

Об этом пишет 7news.com.au.



"Условием (для въезда, - ред.) будет двойная вакцина. Это будет правилом. Ожидается, что все его будут придерживаться", - сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.



Он отметил, что такое решение станет желаемым толчком для туристической отрасли, в которой спад из-за коронавируса и потери иностранных туристов.



"Я знаю, что туристическая индустрия с нетерпением ждала этого (решения, - ред.)", - заметил премьер-министр.



По словам главы МВД Канады Карен Эндрюс, владельцы виз, не прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, все равно будут нуждаться в разрешении на пересечение границы. Также они могут быть отправлены на карантин в зависимости от правил, введенных на территории, на которую они будут прибывать.



Австралия закрыла въезд для иностранцев в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. С этого времени попасть в страну могли только жители и граждане страны.

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