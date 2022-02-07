Австралия позволит въезд полностью вакцинированным от COVID-19 иностранцам с 21 февраля
С 21 февраля Австралия разрешит въезд в страну туристам, у которых есть обе дозы вакцины от коронавируса
Об этом пишет 7news.com.au.
"Условием (для въезда, - ред.) будет двойная вакцина. Это будет правилом. Ожидается, что все его будут придерживаться", - сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Он отметил, что такое решение станет желаемым толчком для туристической отрасли, в которой спад из-за коронавируса и потери иностранных туристов.
"Я знаю, что туристическая индустрия с нетерпением ждала этого (решения, - ред.)", - заметил премьер-министр.
По словам главы МВД Канады Карен Эндрюс, владельцы виз, не прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, все равно будут нуждаться в разрешении на пересечение границы. Также они могут быть отправлены на карантин в зависимости от правил, введенных на территории, на которую они будут прибывать.
Австралия закрыла въезд для иностранцев в марте 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. С этого времени попасть в страну могли только жители и граждане страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное