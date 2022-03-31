Австралия повышает тарифы на весь импорт из России и Беларуси
Австралия введет 35% тариф на весь импорт из России и Беларуси в связи с ужесточением экономических санкций
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии.
Правительство Австралии принимает дополнительные меры по увеличению экономических затрат для России после ее вторжения в Украину. С 1 апреля Австралия издаст официальное уведомление об отмене права на режим наибольшего содействия и применении дополнительного 35-процентного тарифа на весь импорт из России и Беларуси.
"Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы обеспечить привлечение России к ответственности за свои действия. Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжает призывать Россию прекратить свое неспровоцированное, несправедливое и незаконное вторжение в Украину", – говорится в сообщении.
Федеральное правительство уже ввело широкомасштабные санкции в отношении более 500 российских физических и юридических лиц, а также запретило импорт российской нефти. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена максимально наказать Россию за ее действия.
Последний раунд санкций вступит в силу 25 апреля, в тот же день начнется запрет импорта российской нефти и других энергоносителей. Тарифы будут дополнять обычные общие ставки пошлин на импорт.
- Ранее Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и против Александра Лукашенко, его семьи, а также 22 пропагандистов РФ.
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