Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании агрессии РФ против Украины

Об этом министер иностранных дел Австралии написала в своем Twitter.



"Австралия поддерживает наших близких партнеров, в том числе США и ЕС, в сдерживании России от эскалации напряженности на украинской границе и поощрении возвращения к дипломатии", - говорится в сообщении Мэрис Пейн.



Министр добавила, что на европейских встречах и на встрече представителей "Большой семерки" Австралия подтвердила непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ.