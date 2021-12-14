Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании агрессии РФ против Украины
Глава МИД Австралии Мэрис Пейн заявила о поддержке стран Запада в сдерживании агрессии РФ против Украины и призвала к дипломатии
Об этом министер иностранных дел Австралии написала в своем Twitter.
"Австралия поддерживает наших близких партнеров, в том числе США и ЕС, в сдерживании России от эскалации напряженности на украинской границе и поощрении возвращения к дипломатии", - говорится в сообщении Мэрис Пейн.
Министр добавила, что на европейских встречах и на встрече представителей "Большой семерки" Австралия подтвердила непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ.
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