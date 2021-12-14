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Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании агрессии РФ против Украины

14 декабря, 2021 вторник
10:59
Мир

Глава МИД Австралии Мэрис Пейн заявила о поддержке стран Запада в сдерживании агрессии РФ против Украины и призвала к дипломатии

Об этом министер иностранных дел Австралии написала в своем Twitter.

"Австралия поддерживает наших близких партнеров, в том числе США и ЕС, в сдерживании России от эскалации напряженности на украинской границе и поощрении возвращения к дипломатии", - говорится в сообщении Мэрис Пейн.

Министр добавила, что на европейских встречах и на встрече представителей "Большой семерки" Австралия подтвердила непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с Путиным наращивание войск на границе с Украиной и назвал "стратегической ошибкой" дестабилизирующие действия РФ.
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Австралия
G7
война с Россией
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