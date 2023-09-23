Австралия поддержала отмену права вето РФ в Совете Безопасности ООН
Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшему реформированию этого органа
Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, пишет Bloomberg.
"Мы должны требовать большего от постоянных членов, включая ограничение РФ на использование права вето", - заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления на Генассамблее ООН.
По ее словам, Россия ежедневно смеется над ООН, "продолжая свое незаконное и а аморальное вторжение в Украину".
Отмечается, что Совет Безопасности состоит из 15 членов, пять из которых постоянны и имеют право вето: Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.
"Мы должны обеспечить больше постоянных и непостоянных представительств для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии", – заявила Вонг.
Она добавила, что Австралия претендует на место в Совбезе на 2029-2030 годы.
Также Вонг подчеркнула, что напряженность в Южнокитайском море и непрерывная разработка КНДР ядерного оружия являются одной из проблем, которые вызывают "наиболее противоречивые обстоятельства за десятилетие" и требуют большего внимания к предотвращению конфликтов.
"Короче говоря, военная мощь расширяется, но меры по сдерживанию военного конфликта - нет. Существует немного конкретных механизмов для его предотвращения", - отметила глава МИД Австралии.
- В среду, 20 сентября, Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН. В своей речи он, в частности, подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и дать возможность всем нациям быть представленными. Президент подчеркнул, что право вето, которое имеет РФ в ООН, "делает организацию недееспособной".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное