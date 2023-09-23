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Австралия поддержала отмену права вето РФ в Совете Безопасности ООН

23 сентября, 2023 суббота
10:10
Мир

Австралия поддержала требование президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН и призвала к дальнейшему реформированию этого органа

Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, пишет Bloomberg.

"Мы должны требовать большего от постоянных членов, включая ограничение РФ на использование права вето", - заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг во время выступления на Генассамблее ООН.

По ее словам, Россия ежедневно смеется над ООН, "продолжая свое незаконное и а аморальное вторжение в Украину".

Отмечается, что Совет Безопасности состоит из 15 членов, пять из которых постоянны и имеют право вето: Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.

"Мы должны обеспечить больше постоянных и непостоянных представительств для Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии", – заявила Вонг.

Она добавила, что Австралия претендует на место в Совбезе на 2029-2030 годы.

Также Вонг подчеркнула, что напряженность в Южнокитайском море и непрерывная разработка КНДР ядерного оружия являются одной из проблем, которые вызывают "наиболее противоречивые обстоятельства за десятилетие" и требуют большего внимания к предотвращению конфликтов.

"Короче говоря, военная мощь расширяется, но меры по сдерживанию военного конфликта - нет. Существует немного конкретных механизмов для его предотвращения", - отметила глава МИД Австралии.

  • В среду, 20 сентября, Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН. В своей речи он, в частности, подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и дать возможность всем нациям быть представленными. Президент подчеркнул, что право вето, которое имеет РФ в ООН, "делает организацию недееспособной".
Россия
ООН
Владимир Зеленский
Австралия
Совет безопасности ООН
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