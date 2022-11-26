Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 по футболу
26 ноября во 2-м туре чемпионата мира в Катаре сборная Австралии обыграла Тунис
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Аль-Вакре победу сборной Австралии принес Митчелл Дюк, забивший на 23-й минуте.
Сборная Австралии обыграла Тунис со счетом 1:0, набрала 3 очка и поднялась на второе место в группе D. Тунис с 1 пунктом – четвертый. Лидирует с 3 баллами Франция, которая сегодня в 18:00 встретится с Данией, у которой 1 добытое очко.
В 3-м туре 30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис – с Францией.
ЧМ-2022
2-й тур
26 ноября
Группа D
Австралия - Тунис 0:1
Гол : Дюк, 23
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное