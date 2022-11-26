Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Аль-Вакре победу сборной Австралии принес Митчелл Дюк, забивший на 23-й минуте.

Сборная Австралии обыграла Тунис со счетом 1:0, набрала 3 очка и поднялась на второе место в группе D. Тунис с 1 пунктом – четвертый. Лидирует с 3 баллами Франция, которая сегодня в 18:00 встретится с Данией, у которой 1 добытое очко.

В 3-м туре 30 ноября Австралия сыграет с Данией, а Тунис – с Францией.

ЧМ-2022

2-й тур

26 ноября

Группа D

Австралия - Тунис 0:1

Гол : Дюк, 23

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