Об этом информирует Reuters .

После встречи топ-менеджеров искусственного интеллекта правительство Австралии заявило о планах регулировать эту сферу.

"Очевидно, что в обществе существует обеспокоенность по поводу того, не опережает ли технология сама себя. Правительства должны играть четкую роль в признании риска и... установлении ограничений", - сказал министр промышленности и науки Австралии Эд Гусич.

Политики призвали приравнять ИИ к рискам, связанным с пандемиями и ядерной войной. Ведь эта технология создает поток материалов, вводящих в заблуждение общественность.

Австралия была одной из первых стран, начавшей регулировать ИИ, представив добровольную этическую систему в 2018 году.

Гусич отметил, что в законах об авторском праве, конфиденциальности и защите прав потребителей остаются пробелы. Правительство стремится обеспечить соответствие своей правовой базы поставленным целям с учетом быстрого развития сектора искусственного интеллекта.

В прошлом месяце европейские законодатели шагнули к принятию закона о регулировании ИИ. Это может стать первым в мире всеобъемлющим законом об ИИ и служить примером для стран с развитой экономикой.

По словам Гусича, Австралия также рассматривает возможность запрещения высокорисковых элементов ИИ.

Что известно о ИИ

19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил , что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".

Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.

В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфу.

Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.

Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.