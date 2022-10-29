Австралия передаст ВСУ 30 бронемашин и присоединится к обучению украинских солдат
Австралия передаст украинской армии 30 бронеавтомобилей Bushmaster, а также присоединится к программе обучения ВСУ
Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.
"Благодаря своему австралийскому коллеге Ричарду Марлесу за новые меры безопасности для ВСУ: 30 бронеавтомобилей Bushmaster. Также австралийские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения украинских военных INTERFLEX", - написал он.
Он добавил, что общая поддержка Украины Австралией составила 655 миллионов австралийских долларов.
- 29 сентября Генеральный штаб Украины показал, как Британия учит украинских военных побеждать. По данным ведомства, тренировки проводятся на объектах учебно-материальной базы вооруженных сил Великобритании. К проведению занятий привлечены как инструкторы Королевской армии, так и вооруженные силы Дании, Канады, Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии и Украины.
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