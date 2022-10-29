Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодаря своему австралийскому коллеге Ричарду Марлесу за новые меры безопасности для ВСУ: 30 бронеавтомобилей Bushmaster. Также австралийские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения украинских военных INTERFLEX", - написал он.

Он добавил, что общая поддержка Украины Австралией составила 655 миллионов австралийских долларов.

29 сентября Генеральный штаб Украины показал, как Британия учит украинских военных побеждать. По данным ведомства, тренировки проводятся на объектах учебно-материальной базы вооруженных сил Великобритании. К проведению занятий привлечены как инструкторы Королевской армии, так и вооруженные силы Дании, Канады, Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии и Украины.

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