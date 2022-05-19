Австралия отправит в Украину еще 34 бронетранспортера
Правительство Австралии передаст Украине 14 бронестранспортеров M113 и 20 Bushmaster на сумму $60,9 млн
Об этом рассказал министр обороны Австралии Питер Даттон.
"Правительство Австралии оказывает дальнейшую поддержку народу Украины, передавая правительству Украины 14 бронетранспортеров (БТР) M113 и еще 20 защищенных транспортных средств Bushmaster (PMV)", - подчеркнул он.
Также страна доставит в Украину 60 паллет медицинских товаров от граждан, три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты от имени Австралийского управления радиационной защиты и ядерной безопасности и Австралийской организации по ядерной науке и технологиям. По словам министра, эта помощь будет поддерживать Украину во время жестокого вторжения РФ.
"Новая поддержка Украины в размере $60,9 млн (14 БТР стоят $12 млн, а 20 PMV - $48,9 млн) увеличивает общий вклад Австралии на сегодняшний день более чем к $285 млн. Правительство Австралии будет продолжать определять возможности для дальнейшей военной помощи в тех случаях , когда он сможет быстро предоставить необходимый потенциал вооруженным силам Украины", - отметил Питер Даттон.
- 7 мая Австралия передала Украине последний из 20 бронеавтомобилей "Bushmaster" и несколько гаубиц M777.
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