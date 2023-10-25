Австралия отправит на Ближний Восток самолеты и военных, если ситуация в регионе ухудшится

Об этом пишет The Guardian.

Исполняющий обязанности премьер-министра и министра обороны Ричард Марлз заявил, что два дополнительных самолета RAAF и вспомогательные войска отправляются на Ближний Восток "на непредвиденный случай".

В то же время, он не сообщил, где именно в регионе Австралия разместит свои войска или сколько их будет. Однако известно, что транспортник C-17 и заправщик KC-30 присоединятся к имеющимся самолетам в режиме ожидания, если австралийцам по всему Ближнему Востоку потребуется внезапная эвакуация.

"Мы не определяем, где они будут, но суть этого в том, чтобы оказать поддержку австралийскому населению, которое находится на Ближнем Востоке, если ситуация ухудшится, по сути", - сказал он.