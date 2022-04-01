Австралия отправит бронетранспортеры Bushmaster в Украину по просьбе Зеленского

Об этом сообщает CNN.

"Мы не просто отправляем наши молитвы, мы отправляем наше оружие, мы отправляем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты", – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский попросил бронетехнику, выступая в парламенте Австралии по видеосвязи в четверг, 31 марта.



"У вас есть очень хорошее БТР "Bushmaster", которое может существенно помочь Украине, и другая техника, которая может укрепить наши позиции в вооружении. Если у вас есть возможность поделиться этим с нами, мы были бы очень благодарны", – отметил Зеленский.



Bushmaster – австралийский колесный полноприводный панцирный транспортер. Он рассчитан на перевозку и поддержку отделения пехоты из девяти человек с местом еще одного. Транспортер полностью кондиционирован и может работать автономно в течение трех дней.

Выступление президента Украины повлияло на австралийцев во введении дополнительных санкций в отношении российского агрессора. Страна отказывается от российских нефти и газа.

Также Австралия введет 35% тариф на весь импорт из России и Белоруссии.