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Главная война с Россией Австралия отправила в Украину 4 бронемашины M113AS4

Австралия отправила в Украину 4 бронемашины M113AS4

19 июня, 2022 воскресенье
20:06
война с Россией На фото БТР M113 AS4

На прошлой неделе с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Австралии отправили первых четыре бронетранспортера M113AS4

Об этом пишут на сайте Министерства обороны Австралии.

Эти четыре машины первые из 14, которые направит Австралия. Сообщают, что пакет военной помощи австралийского правительства на сумму свыше 285 миллионов австралийских долларов включает бронированные автомобили Bushmaster, гаубицы M777; противотанковое вооружение, боеприпасы, беспилотные летательные системы и ряд личного снаряжения.

Премьер-министр Энтони Албаниз сказал, что последняя партия военной помощи является ответом на прямой запрос министра обороны Украины по дополнительным транспортным средствам и демонстрирует преданность Австралии народу Украины.

"Австралия, как и многие другие государства, осуждает необоснованную агрессию России против народа Украины. Наша нация поддерживает Украину с начала этого незаконного конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным средствам, таким как бронетранспортеры, которые отправили на прошлой неделе", – сказал министр.

Милитарный сообщает, что Австралийская версия M113 – это модернизация 2007 года – M113AS4.

M113AS4 имеет усиленную керамическими плитами бронезащиту, что позволяет обеспечить защиту от оружия калибром до 14,5 мм. Также днище машины защищает экипаж от взрывов мин и самодельных взрывных устройств. Бронетранспортер получил изменения и в вооружении. M113AS4 имеет башню, в которой расположен модернизированный 12,7 мм пулемет Browning M2HB-QCB.

  • 19 мая правительство Австралии сообщило, что передаст Украине 14 бронестранспортеров M113 и 20 Bushmaster на сумму $60,9 млн.

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