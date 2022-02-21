Австралия открыла границы для иностранцев
Австралия впервые за два года снова открыла свои границы для иностранцев
Об этом сообщает BBC.
Австралия закрыла свою международную границу в марте 2020 года из-за начала пандемии COVID-19, что стало одним из самых строгих карантинных ограничений среди всех стран мира.
Гражданам Австралии и другим позволили вернуться в страну в конце прошлого года, но большинству иностранцев пришлось ждать. В понедельник в аэропорт Сиднея стали прибывать сотни людей. В понедельник там должно приземлиться более 50 международных рейсов. Путешественники могут въезжать во все штаты, кроме Западной Австралии, остающейся закрытой до 3 марта.
Полностью привитым от коронавируса посетителям не нужно идти на карантин, но невакцинированные путешественники должны пройти самоизоляцию в отеле на срок до 14 дней за свой счет.
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