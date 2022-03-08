Австралия отказывается от российской нефти и вводит новые санкции

Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald .

Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Viva Energy решила перестать покупать российскую нефть.

Компания, владеющая нефтеперерабатывающим заводом Джилонг и общенациональной сетью заправочных станций под брендами Shell и Liberty, заявила, что "шокирована событиями, разворачивающимися в Украине", и выразила соболезнования тем, кто пострадал от конфликта.

"Как следствие и ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупку сырой нефти российского происхождения", - сообщили в компании.

Заявление появилось на фоне объявления Австралией новых санкций против России. Как сообщила глава МИД Австралии Мэрис Пейн, свежие санкции введены против российских деятелей, связанных с распространением пропаганды и дезинформации, а также военных руководителей РФ.

Пакет санкций предусматривает финансовые ограничения против вооруженных сил РФ, в том числе против шести высокопоставленных военных руководителей. Также запрещается экспорт товаров из Австралии российским военным.

Напомним, 28 февраля Австралия ввела санкции против российского президента Владимира Путина, постоянных членов Совбеза России, поддержала отключение РФ от SWIFT за ее полномасштабное нападение на Украину, а также пообещала оказать помощь украинцам.

Кроме того, Австралия выделила $50 миллионов на финансирование летального оружия для Украины , включая ракеты и боеприпасы.

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