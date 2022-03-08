Австралия отказывается от российской нефти и вводит новые санкции
Австралия анонсировала пакет новых санкций против России, а крупнейшая нефтяная компания страны заявила об отказе от российской нефти.
Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald .
Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Viva Energy решила перестать покупать российскую нефть.
Компания, владеющая нефтеперерабатывающим заводом Джилонг и общенациональной сетью заправочных станций под брендами Shell и Liberty, заявила, что "шокирована событиями, разворачивающимися в Украине", и выразила соболезнования тем, кто пострадал от конфликта.
"Как следствие и ответ, Viva Energy приняла решение прекратить закупку сырой нефти российского происхождения", - сообщили в компании.
Заявление появилось на фоне объявления Австралией новых санкций против России. Как сообщила глава МИД Австралии Мэрис Пейн, свежие санкции введены против российских деятелей, связанных с распространением пропаганды и дезинформации, а также военных руководителей РФ.
Пакет санкций предусматривает финансовые ограничения против вооруженных сил РФ, в том числе против шести высокопоставленных военных руководителей. Также запрещается экспорт товаров из Австралии российским военным.
- Напомним, 28 февраля Австралия ввела санкции против российского президента Владимира Путина, постоянных членов Совбеза России, поддержала отключение РФ от SWIFT за ее полномасштабное нападение на Украину, а также пообещала оказать помощь украинцам.
- Кроме того, Австралия выделила $50 миллионов на финансирование летального оружия для Украины , включая ракеты и боеприпасы.
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