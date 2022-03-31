Австралия отказывается от российских нефти и газа после выступления Зеленского перед парламентом этой страны, - Ермак

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Австралия, после выступления Владимира Зеленского в парламенте этой страны, вводит таможенную пошлину 35% на все товары и отказывается от российских нефти и газа. Еще один аргумент в пользу нефтяного эмбарго, которое обрушит российскую экономику. Работа продолжается", - написал Ермак.

Сегодня, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед австралийским парламентом, где призвал усилить санкционное давление на РФ.