Австралия оштрафовала соцсеть Х на $386 тысяч

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Комиссия по электронной безопасности оштрафовала соцсеть из-за того, что там не ответили на вопросы о жестоком обращении с детьми и методах, которые она использовала для выявления.

"Единственная причина, чтобы не ответить на важные вопросы о незаконном контенте и поведении на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов", - сказала Инман Грант, которая до 2016 года была директором по общественной политике X.

Согласно австралийским законам, вступившим в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию о своих методах безопасности в Интернете, иначе им грозит штраф. Если X откажется платить штраф, регулятор может подать в суд на компанию.