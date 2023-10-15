Австралия оштрафовала соцсеть Х на $386 тысяч
Австралийский регулятор оштрафовал социальную сеть Илона Маска X (Twitter) на $386 тысяч за отказ сотрудничать с расследованием жестокого обращения с детьми
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Комиссия по электронной безопасности оштрафовала соцсеть из-за того, что там не ответили на вопросы о жестоком обращении с детьми и методах, которые она использовала для выявления.
"Единственная причина, чтобы не ответить на важные вопросы о незаконном контенте и поведении на платформах, заключается в том, что у вас нет ответов", - сказала Инман Грант, которая до 2016 года была директором по общественной политике X.
Согласно австралийским законам, вступившим в силу в 2021 году, регулятор может заставить интернет-компании предоставить информацию о своих методах безопасности в Интернете, иначе им грозит штраф. Если X откажется платить штраф, регулятор может подать в суд на компанию.
- Европейский союз может применить меры против X (Twitter), поскольку в соцсети массово распространяется дезинформация о войне в Израиле.
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