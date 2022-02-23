Австралия объявила о введении новых санкций против РФ за признание ею "Л/ДНР"
Правительство Австралии планирует ввести новые санкции против членов Совбеза РФ, российских банков и предприятий в ОРДЛО
Об этом пишет ABC News.
Восьмерым членам Совбеза РФ запретят въезд в Австралию и финансовые операции. Также ограничения будут введены против российских банков.
В ОРДЛО санкции коснутся всех предприятий и организаций, работающих в области телекоммуникаций, транспорта, энергетики, запасов нефти, газа и полезных ископаемых.
Премьер-министр Австралии Джон Моррисон добавил, что намерен наложить санкции на еще большее количество российских компаний и граждан, "стремящихся извлечь выгоду из вторжения РФ в Украину".
Также страна планирует ускорить обработку заявлений на получение визы Австралии.
- Напомним, ранее США ввели санкции против сыновей российских чиновников Бортникова, Фрадкова и Кириенко.
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