Австралия объявила о новых санкциях против РФ: подпадающих под запрет
Австралия 19 мая объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома
Об этом пишет CNN .
Также под ограничения подверглись крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.
Кроме того, санкции наложены на оборонные организации, поддерживающие войну России в Украине, пять российских банков и три физических лица.
Австралия также запретит экспорт всех машин и сопутствующих частей в Россию и временно оккупированных ею территорий.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что санкции касаются секторов экономического и стратегического значения для России.
Это произошло после того, как премьер-министр Австралии Энтони Албанезе прибыл в Японию в пятницу для участия в саммите G7 в Хиросиме.
"Мы будем продолжать работать с G7 и международными партнерами, чтобы преодолеть глобальные последствия российского вторжения", - сказал Альбанезе.
- Великобритания объявила о новом пакете санкций против РФ . Под ограничения попали в том числе компании, связанные с Росатомом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное