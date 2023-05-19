Австралия объявила о новых санкциях против РФ: подпадающих под запрет

Об этом пишет CNN .

Также под ограничения подверглись крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

Кроме того, санкции наложены на оборонные организации, поддерживающие войну России в Украине, пять российских банков и три физических лица.

Австралия также запретит экспорт всех машин и сопутствующих частей в Россию и временно оккупированных ею территорий.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что санкции касаются секторов экономического и стратегического значения для России.

Это произошло после того, как премьер-министр Австралии Энтони Албанезе прибыл в Японию в пятницу для участия в саммите G7 в Хиросиме.

"Мы будем продолжать работать с G7 и международными партнерами, чтобы преодолеть глобальные последствия российского вторжения", - сказал Альбанезе.