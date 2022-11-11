Австралия обвиняет российских хакеров в кибератаке на страховую компанию
В Австралии федеральная полиция обвинила российских хакеров в кибератаке на страховую компанию Medibank Private Ltd
Об этом сообщает Reuters .
После взлома около 10 миллионов текущих и бывших клиентов Medibank оказались скомпрометированными.
Отмечают, что комиссар федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу считает виновными в атаке на Medibank грубую киберпреступников, которые, вероятно, причастны к другим взломам по всему миру. Он отметил, что знает, кто виноват, но имена пока не будет называть.
"О преступниках, мы знаем, кто вы, и, кроме того, AFP имеет несколько значительных результатов, когда дело доходит до возвращения правонарушителей из-за границы в Австралию, чтобы предстать перед системой правосудия", - подчеркнул Кершоу.
Он также отметил, что AFP будет проводить переговоры с российскими правоохранительными органами по поводу злоумышленников.
Российское посольство пока не предоставило никаких комментариев по поводу ситуации.
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