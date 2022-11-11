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Австралия обвиняет российских хакеров в кибератаке на страховую компанию

11 ноября, 2022 пятница
13:54
Мир

В Австралии федеральная полиция обвинила российских хакеров в кибератаке на страховую компанию Medibank Private Ltd

Об этом сообщает Reuters .

После взлома около 10 миллионов текущих и бывших клиентов Medibank оказались скомпрометированными.

Отмечают, что комиссар федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу считает виновными в атаке на Medibank грубую киберпреступников, которые, вероятно, причастны к другим взломам по всему миру. Он отметил, что знает, кто виноват, но имена пока не будет называть.

"О преступниках, мы знаем, кто вы, и, кроме того, AFP имеет несколько значительных результатов, когда дело доходит до возвращения правонарушителей из-за границы в Австралию, чтобы предстать перед системой правосудия", - подчеркнул Кершоу.

Он также отметил, что AFP будет проводить переговоры с российскими правоохранительными органами по поводу злоумышленников.

Российское посольство пока не предоставило никаких комментариев по поводу ситуации.

  • 11 ноября стало известно, что Microsoft обвинила российских военных хакеров в причастности к атакам программ-требователей на украинские и польские транспортные и логистические организации в прошлом месяце.

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