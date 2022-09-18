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Главная война с Россией Австралия не будет запрещать российским туристам въезжать в страну, как просил посол Украины и "оценивает", стоит ли открывать посольство в Киеве

Австралия не будет запрещать российским туристам въезжать в страну, как просил посол Украины и "оценивает", стоит ли открывать посольство в Киеве

18 сентября, 2022 воскресенье
06:54
война с Россией

Министр обороны Австралии Ричард Марлес сообщил, что Австралия не будет запрещать въезд в страну российским туристам

Об этом сообщает Guardian.

Министр обороны страны Ричард Марлес также добавил, что Австралия рассматривает возможность направить Украине дополнительную поддержку военно-морских сил, чтобы поддержать текущие обязательства.

"Нам действительно нужно готовиться к длительному конфликту, и исходя из этого мы понимаем, что нам нужно будет оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе", - сообщил Марлз программе ABC Insiders.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Австралию прекратить выдавать туристические визы российским путешественникам

"Я призываю австралийское правительство запретить выдачу туристических виз для россиян, но продолжить выдавать визы для беженцев для убегающих от жестокой автократии", — написал посол в Twitter.

Но Марлес отверг предложение посла.

"У нас действует целый ряд санкций, и наши санкции сосредоточены на российском правительстве, совершающих то, что произошло по отношению к Украине, а не на самих россиянах", — заявил он.

Посольство Австралии в Киеве остается закрытым, несмотря на то, что десятки разных стран возвращаются в украинскую столицу для возобновления дипломатических операций. Марлз не указал временные рамки открытия посольства Австралии, но заявил, что это учтено.

"Учитывая ситуацию с безопасностью, для этого нужно большое количество материально-технического обеспечения и поддержки, но это то, что будет постоянно оцениваться. Это было относительно небольшое посольство… нам нужно оценить и убедиться, что мы можем обеспечить безопасность, чтобы оно могло функционировать должным образом", - заявил он в воскресенье.

  • Напомним, власти Австралии прекратили договор аренды по участку, выделенному ранее для строительства нового посольства России.
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