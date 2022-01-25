Австралия не будет отправлять военных в Украину, однако поможет с кибербезопасностью, - глава МИД
Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна не планирует оказывать Украине военную помощь на фоне угрозы нового российского вторжения, но поддержит ее в сфере кибербезопасности
Об этом она сообщила в интервью ABC Radio.
"Мы сказали, что не будем участвовать - не будем участвовать в военной помощи", - сказала министр.
Также она подчеркнула, что Австралия готова помочь Украине в сфере кибербезопасности на фоне недавних атак, которые были совершены со стороны РФ.
"На Украину уже были осуществлены серьезные кибератаки, которые, как предполагается, выходят из потенциально российских источников. И, чтобы быть понятным, это вызов, с которым они боролись в течение некоторого времени... Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в частности уже с Украиной, по киберустойчивости и кибербезопасности, и если Австралия может помочь в этом, мы это сделаем", - отметила Пейн.
- Напомним, что Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину.
- Кроме того, США дали странам Балтии разрешение на поставку оружия Украине.
- США предоставят Украине летальное оружие в случае вторжения РФ.
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