Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.

"Австралия была однозначна в своей двухпартийной поддержке Украины и осуждении президента Путина", - заявил он.

Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Британии для обучения украинских военных. Австралийские войска должны укрепить оборону восточноевропейской страны от жестокого вторжения РФ.

"Мы будем продолжать отстаивать свободу и демократию. Речь идет не только о суверенитете Украины, храбрый народ Украины защищает международное право, правила и нормы", – добавил Альбанезе.

Контингент из 70 военнослужащих Австралийских сил обороны присоединится к многонациональным учениям под руководством Британии сразу после Рождества, но не войдет в Украину. Это обязательство является частью второго пакета поддержки, объявленного правительством Австралии, который включает в себя дополнительные 30 защищенных транспортных средств Bushmaster.

"Наши солдаты станут частью обширной программы обучения в Соединенном Королевстве, чтобы помочь подготовить своих украинских товарищей к борьбе с необоснованной и незаконной агрессией России", - заявил министр обороны Ричард Марлес.

Известно, что на этой неделе в федеральном бюджете было выделено более 200 миллионов долларов США на дополнительную помощь Украине, в том числе 185,6 миллиона долларов США на оборонную помощь, предоставленную за счет имеющихся ресурсов.

Общая финансовая поддержка Австралией Украины сейчас превышает 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов на военную помощь разрушенной войной стране.

11 августа в Австралии был разработан новый электробронетранспортер Bushmaster. Элементы силовой установки решили разместить под капотом, заменив ею двигатель внутреннего сгорания. В то же время новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.