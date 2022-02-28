Австралия наложила санкции на Путина и нескольких министров РФ и выступила за отключение России от SWIFT

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Австралии.



"Мы привлекаем к ответственности российского президента Владимира Путина за его возмутительную неоправданную войну против Украины. С полуночи минувшей ночи вступили в силу целевые финансовые санкции Австралии и запреты на путешествия в отношении российского президента и остальных постоянных членов Совбеза РФ: главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева", - говорится в заявлении.



Кроме того, Австралия будет работать с НАТО и другими партнерами по предоставлению летального и нелетального вооружения, медицинского оборудования, финансовой поддержки Украине. Страна немедленно выделит $3 млн украинскому трастовому фонду Альянса для закупки нелетального военного оборудования и медицинских средств. Также Австралия планирует запретить въезд и заморозить активы в ряде политических и военных деятелей РФ.



Правительство страны поддерживает удаление российских банков из SWIFT и пообещало принять дополнительные меры при необходимости.

Напомним, ранее Австралия объявила о введении новых санкций против РФ за признание "Л/ДНР".

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