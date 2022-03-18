Австралия наложила новые санкции на российские банки, госучреждения и олигархов

Об этом сообщил МИД Австралии .



"Правительство Австралии ввело санкции против 11 дополнительных российских банков и государственных учреждений, при этом большинство банковских активов страны сейчас подпадают под наши санкции, а также все организации, обслуживающие суверенный долг России", - говорится в заявлении.



Под новые ограничения попали Российский фонд национального богатства и Министерство финансов России, а также Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Кредитный банк Москвы. В целом, Австралия ввела санкции против 80% всех банковских активов России.



Как пояснили в министерстве, к подсанкционным лицам принадлежат те, кто "поддерживал режим президента РФ Владимира Путина и получал от него выгоду". Австралия усилила давление на олигархов, приближенных к российскому президенту. К 41 олигарху и их ближайшим родственникам прибавили миллиардеров с бизнес-интересами в Австралии - Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга.



Страна приветствует позицию своих компаний по разрыву связей с РФ из-за ее войны против Украины.



"Правительство Австралии подтверждает нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины. Мы будем продолжать вместе с партнерами работать над скоординированными санкциями и ограничивать средства на незаконную войну президента Владимира Путина", - подчеркнули в австралийском МИД.

Напомним, что правительство Австралии отказалось от российской нефти.

Австралия вводит санкции против 33 российских бизнесменов и их семей - среди них Абрамович, Токарев и Миллер.

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