Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из посольства в Украине

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald .



В понедельник, 24 января, федеральное правительство Австралии призвало своих граждан "немедленно уехать" из Украины из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов из посольства в Киеве.



Также правительство предупредило австралийцев, что авиарейсы из Украины могут изменить расписание или быть приостановлены в кратчайшие сроки.



"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены по местным обстоятельствам/ Австралийцы, которые решили остаться в Украине, должны пересмотреть свои планы личной безопасности, быть готовым укрыться на месте, если потребуется, поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности и зарегистрироваться в Департаменте иностранных дел и торговли", - говорится в заявлении правительства.



Министр иностранных дел Марис Пейн попросила высокопоставленных представителей безопасности обсудить помощь со своими украинскими коллегами для усиления поддержки Украины со стороны Австралии в связи с ростом риска нового вторжения РФ.



"Австралия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию к немедленной деэскалации", – заявила Пейн.

22 января сообщалось, что посольство США обратилось в Государственный департамент, с просьбой разрешить неосновным сотрудникам и их семьям уехать из Украины .

Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В МИД Украины решение Госдепа об эвакуации семей дипломатов США назвали преждевременным и "проявлением чрезмерного предостережения".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил , что Евросоюз пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за угрозы вторжения РФ.

Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.



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