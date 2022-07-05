Австралия на год отменила пошлины на импорт товаров из Украины
Правительство Австралии приняло решение об отмене пошлины на импорт товаров из Украины
Об этом говорится в официальном заявлении министра торговли и туризма Австралии Дона Фаррелла.
Введенное мероприятие вступило в силу с 4 июля. Ранее аналогичное решение было принято Великобританией и ЕС.
"Отмена тарифов на импорт в Австралию из Украины является ключевой частью текущих усилий правительства Австралии по дальнейшему углублению наших двусторонних торговых и инвестиционных отношений. Такие меры со стороны Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, являются жизненно важными для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 млн. долларов.
Нововведение предполагает снижение в течение 12 месяцев тарифов с 5% до 0% на ряд производимых в Украине товаров. В то же время акцизные сборы, такие как применяемые к топливу, алкоголю и табачным изделиям, останутся в силе.
"Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и безнравственную агрессию России против украинского народа. Эта мера демонстрирует нашу готовность поддерживать экономику Украины, ведь страна имеет дело с разрушительными последствиями вторжения РФ", - говорится на официальном сайте австралийского министерства.
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