Австралия может увеличить экспорт газа в Европу на случай, если Россия снизит поставки
Австралия рассматривает возможность дополнительных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае возникновения дефицита из-за вероятного вторжения РФ в Украину
Об этом заявил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт, передает The Guardian.
"Увеличение экспорта газа рассматривается после того, как США и Великобритания выразили опасения относительно зависимости от российского газа в контексте предполагаемого вторжения России в Украину. США заявили, что работают с союзниками и партнерами над подготовкой финансовых санкций "с серьезными последствиями", если президент России решит вторгнуться в Украину", – пишут в издании.
Министр ресурсов Австралии Кит Питт заявил, что страна является "ведущим и надежным мировым экспортером СПГ" и "готова помочь с любым запросом по дальнейшим поставкам".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.65
Покупка 28.65Продажа 28.96
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное