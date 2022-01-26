Австралия может увеличить экспорт газа в Европу на случай, если Россия снизит поставки

Об этом заявил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт, передает The Guardian.



"Увеличение экспорта газа рассматривается после того, как США и Великобритания выразили опасения относительно зависимости от российского газа в контексте предполагаемого вторжения России в Украину. США заявили, что работают с союзниками и партнерами над подготовкой финансовых санкций "с серьезными последствиями", если президент России решит вторгнуться в Украину", – пишут в издании.



Министр ресурсов Австралии Кит Питт заявил, что страна является "ведущим и надежным мировым экспортером СПГ" и "готова помочь с любым запросом по дальнейшим поставкам".

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