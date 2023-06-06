Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18, - СМИ

Об этом сообщает Australian Financial Review со ссылкой на источники в правительстве Австралии.

США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Вашингтона для передачи самолетов необходимо, поскольку США владеют интеллектуальной собственностью на истребителе.

Сообщается, что 41 самолет был списан с вооружения Королевских военно-воздушных сил и заменен современными F-35.

Списанные самолеты F/A-18 стоят в ангаре на базе RAAF в Вильямтаун под Ньюкаслом. Ранее предполагалось, что истребители утилизируют или продадут частной авиационной компании RAVN Aerospace для использования в США в качестве врагов для обучения пилотов.

Другой источник, близкий к переговорам, согласился, что нет смысла уничтожать абсолютно исправные самолеты, которые, по его словам, могут быть приведены в боевую готовность в течение четырех месяцев и использованы для противодействия вторжению РФ.

F/A-18 – американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Он находится на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока. В США самолет остался на службе только в корпусе морской пехоты, а также в тренировочных и экспериментальных эскадрильях.

В разное время возможность приобретения F/A-18 рассматривалась Австрией, Венгрией, Польшей, Сингапуром, Филиппинами, Чехией, Чили. Несколько самолетов было заказано Таиландом, однако заказ был аннулирован после Азиатского финансового кризиса 1997 года.

Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.