Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18, - СМИ
США, Австралия и Украина обсуждают возможность передачи ВСУ 41 самолета F/A-18 Королевских ВВС Австралии, подлежащих списанию
Об этом сообщает Australian Financial Review со ссылкой на источники в правительстве Австралии.
США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Вашингтона для передачи самолетов необходимо, поскольку США владеют интеллектуальной собственностью на истребителе.
Сообщается, что 41 самолет был списан с вооружения Королевских военно-воздушных сил и заменен современными F-35.
Списанные самолеты F/A-18 стоят в ангаре на базе RAAF в Вильямтаун под Ньюкаслом. Ранее предполагалось, что истребители утилизируют или продадут частной авиационной компании RAVN Aerospace для использования в США в качестве врагов для обучения пилотов.
Другой источник, близкий к переговорам, согласился, что нет смысла уничтожать абсолютно исправные самолеты, которые, по его словам, могут быть приведены в боевую готовность в течение четырех месяцев и использованы для противодействия вторжению РФ.
F/A-18 – американский палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Он находится на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока. В США самолет остался на службе только в корпусе морской пехоты, а также в тренировочных и экспериментальных эскадрильях.
В разное время возможность приобретения F/A-18 рассматривалась Австрией, Венгрией, Польшей, Сингапуром, Филиппинами, Чехией, Чили. Несколько самолетов было заказано Таиландом, однако заказ был аннулирован после Азиатского финансового кризиса 1997 года.
- Напомним, 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
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