Австралиец первым в мировом футболе совершил каминг-аут
Полузащитник Джошуа Кавалло, выступающий в составе "Аделаиды Юнайтед" из Австралии, совершил каминг-аут.
Футболист сообщил об этом в своем Twitter-аккаунте.
Джошуа Кавалло стал первым игроком в мировом футболе, признавшимся, что он гей.
"С гордостью публично заявляю о том, что я гей. Я счастлив, что принял решение о каминг-ауте. Я боролся с этим более шести лет, и я рад, что могу положить этому конец. Я знаю, что есть другие игроки, которые скрывают это. Я хочу показать, что каждый заслуживает права быть самим собой. Удивительно осознавать, что сейчас нет профессиональных футболистов-геев, не только в Австралии, но и во всем мире. Надеюсь, скоро это изменится", - написал Кавалло.
Джошуа Кавалло выступает за "Аделаиду Юнайтед" из Австралии. 21-летний футболист играет в центре поля и левом фланге защиты. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.
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