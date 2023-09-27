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"Аврора" возвращает любимых казаков! Отправляйся к приключениям в мобильной игре и помогай отстроить школы Украины!

27 сентября, 2023 среда
11:43
Новости

27 сентября во всеукраинской сети мультимаркетов "Аврора" стартовала благотворительная инициатива "Казаки и Аврора", направленная на сбор средств по восстановлению школ Украины. Акция реализуется в партнерстве с фандрейзинговой платформой UNITED24, в рамках направления "Восстановление Украины"

В 2022 году благодаря благотворительной инициативе "Казаки и Аврора" собрали более 7 миллионов гривен на дроны для Вооруженных сил Украины. Чувствуя невероятную поддержку каждого украинца, "Аврора" решила перезапустить акцию для нового дела.

Цель сбора этого года не менее важна — средства будут направлены на восстановление школ. Движущей силой инициативы станут сами дети, ведь главный продукт акции – приключенческая мобильная игра "Казаки и Аврора. В поисках сокровищ" .

Однако приобщиться к инициативе может каждый! С 27 сентября по 8 ноября 2023 г. в магазинах "Авроры" можно приобрести фишки с уникальными героями. Также в рамках акции "Казаки и Аврора" продаются пособие по игре и тубусы, где скрываются два редких героя.

Оживить персонажей и разблокировать оружие в дополненной реальности поможет QR-сканер в приложении и можно отправляться на поиски сокровищ со своей командой! Игроков ждут морские приключения, увлекательные баталии, яркие локации, а главное — призы по результатам игрового рейтинга!

Игра разработана при поддержке агентства Art Nation Loyalty, которая создала уникальных персонажей и сопутствующие материалы. Вся прибыль от продажи акционных товаров будет направлена на восстановление школ Украины.

Поможем восстановить украинские школы и обеспечить качественное образование нашим детям. Больше информации об акции — на сайте компании , в соцсетях и магазинах сети "Аврора". Собираем, играем, помогаем!

Аврора – украинская сеть мультимаркетов низких цен, основанная на Полтавщине в 2011 году. В 2023 году компания имеет более 1000 магазинов, которые представлены в каждом регионе Украины.

Ритейлер работает в формате one dollar store, снабжает украинцев пищевыми продуктами и товарами непродовольственных групп. При этом компания регулярно инициирует социальные проекты, направленные на поддержку украинцев и ВСУ.

Art Nation Loyalty – продюсерская компания, специализирующаяся на разработке геймифицированных программ лояльности для ритейлеров и разрабатывающая товары-блокбастеры. Сочетая актуальные тренды, технологии и игровые механики, компания создает особые моменты для покупателей и дополнительную прибыль для ритейла.

Компания работает на пересечении искусства, маркетинга и диджитал-контента, создавая уникальные продукты, сочетая элементы игровых практик для достижения целей клиента.

UNITED24 – инициированная президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За почти 16 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 470 000 000 долларов. Среди послов UNITED24 — певица и актриса Барбра Стрейзанд, американские актеры Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус Стёрн, астрона предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пэйсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, шеф-повар Хосе Андрес, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мей-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Общество
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