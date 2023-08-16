Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Аврора" собирает 10 миллионов гривен на помощь саперам ВСУ
Партнерский материал

"Аврора" собирает 10 миллионов гривен на помощь саперам ВСУ

16 августа, 2023 среда
09:00
Общество

Сеть мультимаркетов "Аврора" стартует масштабную акцию "Сохраним будущее сейчас", чтобы собрать 10 миллионов гривен для помощи саперам Сил поддержки ВСУ. Средства компания перечислит Фонду компетентной помощи армии "Вернись живым" на оборудование и амуницию для разминирования

Чтобы принять участие в благотворительном сборе, с 16 августа по 17 сентября в магазинах сети "Аврора" нужно купить магнит с гравировкой за 29 грн или тубус с освобожденными херсонскими крышками за 199 грн. 100% средств с продажи "Аврора" передаст Фонду "Вернись живым".

Освобожденные херсонские крышки обладают необычной историей и особой ценностью. "Тин СерВис" - производитель крышек для консервирования, который находится в селе Музыковка Херсонской области, пережил длительную оккупацию, уничтожение товара и повреждение производственных мощностей. Но, несмотря на это, завод выстоял. Уцелели и крышки для консервирования, которые "Аврора" заказала у завода еще до начала полномасштабного вторжения. Благодаря мужеству работников и поддержке партнеров, сегодня освобожденные херсонские крышки могут покупать клиенты "Авроры" и вместе с этим помогать разминировать деоккупированные территории Украины.

Ежедневно украинские земли страдают от вражеских действий. Кроме охраны границ, боевых действий на фронте и защиты неба, у ВСУ есть еще одна важная миссия — разминирование территорий. Поэтому важность этого сбора очевидна. Саперы, рискуя жизнью, заботятся о нашем общем будущем. Их работа идет сейчас и будет продолжаться еще много лет после окончания войны. Так что качественное оборудование и амуниция для них жизненно необходимы.

В наших силах собрать 10 миллионов гривен и купить пикапы, металлоискатели, рации, дроны, снаряжение для защиты военных специалистов.

Заходите в мультимаркеты "Аврора", покупайте освобожденные херсонские крышки, которые пережили оккупацию и стали символом несокрушимости, и присоединяйтесь к сбору!

Поддерживайте разминирование и позаботьтесь о будущем Украины!

Новости
военные силы Украины
деоккупация Украины
Читайте также:
15 августа, 2023 вторник
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
15 августа, 2023 вторник
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
14 августа, 2023 понедельник
Полковник СБУ Костенко о делах Червинского и Марченко: Придет время, когда военные начнут себя защищать
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.83
  • EUR
    Покупка 40.65
    Продажа 41.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
10:01
OPINION
Алексей Голобуцкий
Базовая аксиома: "Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны"
09:50
жара
В Турции зафиксировали рекордную температуру воздуха
09:43
В Украине опровергли фейк о том, что украинцы готовы ехать на Олимпийские игры с россиянами и белорусами
09:39
СБУ применила дрон Sea Baby для атаки на Крымский мост в июле, отдельные надводные - на "Оленегорский горняк" и SIG, - Малюк
09:33
Из порта Одессы вышло первое судно после выхода России из "зернового соглашения"
09:24
Два города в Японии эвакуируют из-за риска оползней на фоне сильных дождей
09:18
Обновлено
В Харькове прогремели взрывы
09:17
китай
Мировые инвесторы получают выгоду от экономических проблем в Китае, - Bloomberg
09:08
Россия начала использовать дроны собственного производства, - британская разведка
08:50
Обновлено
Россияне атаковали дронами портовую и зерновую инфраструктуру Одесщины, в Харьковской области повреждены складские помещения
08:45
В столице Ливии произошло вооруженное столкновение группировок: 27 погибших, более 100 раненых
08:41
Силы ПВО ночью уничтожили 13 беспилотников
08:32
ВСУ продвинулись в Луганской и Запорожской областях, - ISW
08:27
Эксклюзив
С территорий вблизи фронта в Запорожье родители не хотят вывозить детей, а соответствующего политического решения нет, - депутат
08:14
Силы обороны освободили Урожайное в Донецкой области
08:11
OPINION
Николай Княжицкий
Никто в НАТО не предлагал членство в обмен на отказ от территорий
08:06
OPINION
И снова украинцев считают дураками...
07:56
Обновлено
Россия за сутки войны в Украине потеряла 650 военных, 17 ракет и 11 танков, - Генштаб
07:53
Хунта в Нигере заявила об открытости к переговорам
07:45
Оползень в Грузии: количество погибших возросло по меньшей мере до 26
07:05
В КНДР заявили, что американский солдат сбежал к ним из-за "бесчеловечного обращения и расовой дискриминации" в армии
07:01
Из-за обрушения здания на севере Индии погибли по меньшей мере 5 человек
06:43
Минобороны РФ обвинило Украину в якобы атаке дронами по Калужской области
06:34
путлер шойгу
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
06:23
В подземные газохранилища Украины закачали около 600 млн кубометров газа европейских трейдеров
06:00
Анонс
"Манчестер Сити" - "Севилья": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА
05:53
В ООН прокомментировали бои в Судане: ситуация выходит из-под контроля
05:27
Теперь без Московской, Курской и Пушкина: в Запорожье переименовали около 70 топонимов
04:11
Гол Месси и ассист Кривцова вывели "Интер Майами" в финал американского Кубка лиг
03:58
На временно оккупированной Донецкой области затруднена ситуация с пресной водой, - ЦНС
02:36
Данилов отреагировал на подготовку россиян к теракту на Курской АЭС
01:59
Инфографика
Неймар побил новый рекорд. Ни за одного футболиста никогда не платили больше
00:58
Обновлено
Лига чемпионов: Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда
00:56
В Грузии часть зрителей покинула концерт The Killers после слов вокалиста о братстве с россиянами
00:49
Imagine Dragons пригласили на сцену в Варшаве парня из разрушенного села Николаевской области
00:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 августа
00:02
Любое военное соглашение между РФ и КНДР станет нарушением резолюций ООН, - госдеп США
2023, вторник
15 августа
23:31
Мигранты и гибридная угроза: Латвия усилила границу с Беларусью
23:10
Обновлено
В Краснодарском крае разбился военный самолет: погиб пилот, воевавший в Украине
22:46
Верещук предполагает, что война не закончится до "наступной весны"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV