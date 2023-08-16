"Аврора" собирает 10 миллионов гривен на помощь саперам ВСУ
Сеть мультимаркетов "Аврора" стартует масштабную акцию "Сохраним будущее сейчас", чтобы собрать 10 миллионов гривен для помощи саперам Сил поддержки ВСУ. Средства компания перечислит Фонду компетентной помощи армии "Вернись живым" на оборудование и амуницию для разминирования
Чтобы принять участие в благотворительном сборе, с 16 августа по 17 сентября в магазинах сети "Аврора" нужно купить магнит с гравировкой за 29 грн или тубус с освобожденными херсонскими крышками за 199 грн. 100% средств с продажи "Аврора" передаст Фонду "Вернись живым".
Освобожденные херсонские крышки обладают необычной историей и особой ценностью. "Тин СерВис" - производитель крышек для консервирования, который находится в селе Музыковка Херсонской области, пережил длительную оккупацию, уничтожение товара и повреждение производственных мощностей. Но, несмотря на это, завод выстоял. Уцелели и крышки для консервирования, которые "Аврора" заказала у завода еще до начала полномасштабного вторжения. Благодаря мужеству работников и поддержке партнеров, сегодня освобожденные херсонские крышки могут покупать клиенты "Авроры" и вместе с этим помогать разминировать деоккупированные территории Украины.
Ежедневно украинские земли страдают от вражеских действий. Кроме охраны границ, боевых действий на фронте и защиты неба, у ВСУ есть еще одна важная миссия — разминирование территорий. Поэтому важность этого сбора очевидна. Саперы, рискуя жизнью, заботятся о нашем общем будущем. Их работа идет сейчас и будет продолжаться еще много лет после окончания войны. Так что качественное оборудование и амуниция для них жизненно необходимы.
В наших силах собрать 10 миллионов гривен и купить пикапы, металлоискатели, рации, дроны, снаряжение для защиты военных специалистов.
Заходите в мультимаркеты "Аврора", покупайте освобожденные херсонские крышки, которые пережили оккупацию и стали символом несокрушимости, и присоединяйтесь к сбору!
Поддерживайте разминирование и позаботьтесь о будущем Украины!
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