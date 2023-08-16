"Аврора" собирает 10 миллионов гривен на помощь саперам ВСУ

Чтобы принять участие в благотворительном сборе, с 16 августа по 17 сентября в магазинах сети "Аврора" нужно купить магнит с гравировкой за 29 грн или тубус с освобожденными херсонскими крышками за 199 грн. 100% средств с продажи "Аврора" передаст Фонду "Вернись живым".

Освобожденные херсонские крышки обладают необычной историей и особой ценностью. "Тин СерВис" - производитель крышек для консервирования, который находится в селе Музыковка Херсонской области, пережил длительную оккупацию, уничтожение товара и повреждение производственных мощностей. Но, несмотря на это, завод выстоял. Уцелели и крышки для консервирования, которые "Аврора" заказала у завода еще до начала полномасштабного вторжения. Благодаря мужеству работников и поддержке партнеров, сегодня освобожденные херсонские крышки могут покупать клиенты "Авроры" и вместе с этим помогать разминировать деоккупированные территории Украины.

Ежедневно украинские земли страдают от вражеских действий. Кроме охраны границ, боевых действий на фронте и защиты неба, у ВСУ есть еще одна важная миссия — разминирование территорий. Поэтому важность этого сбора очевидна. Саперы, рискуя жизнью, заботятся о нашем общем будущем. Их работа идет сейчас и будет продолжаться еще много лет после окончания войны. Так что качественное оборудование и амуниция для них жизненно необходимы.

В наших силах собрать 10 миллионов гривен и купить пикапы, металлоискатели, рации, дроны, снаряжение для защиты военных специалистов.

Заходите в мультимаркеты "Аврора", покупайте освобожденные херсонские крышки, которые пережили оккупацию и стали символом несокрушимости, и присоединяйтесь к сбору!

Поддерживайте разминирование и позаботьтесь о будущем Украины!