Авиаудары РФ: в Малине на Житомирщине за прошлые сутки погибли 5 человек, из них двое - дети, в селе на Харьковщине - ребенок и взрослый
В результате российских авиаударов 8 марта в Малине Житомирской области погибли 5 человек, в селе Донец на Харьковщине - два человека
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС.
"8 марта в 20:50 в г. Малине Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей (2021 г. р.)", - говорится в сообщении по Житомирщине .
В Харьковской области оккупанты сбросили на село Донец Слобожанской общины по меньшей мере 3 неуправляемых авиабомбы, одна из которых попала в фундамент двухэтажного частного дома на ул. Диденко.
"Дом разрушился мгновенно. К счастью 3 людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще 1 вытащили спасатели. На месте происшествия работали добровольцы местной пожарной команды из соседнего поселка Андреевка и бойцы 34-го Государственного пожарно-спасательного поста. Они отыскали тела. 2-х погибших людей, среди которых 7-летний ребенок", - сообщает ГСЧС.
Кроме того, в ночь на 9 марта вражеская авиация ударила по жилым домам по ул. Шевченко в г. Лебедине Сумской области.
"В 01:42 на место происшествия привлекался очередной караул 5-й государственной пожарно-спасательной части для проведения аварийно-спасательных работ. Благодаря оперативным действиям спасателей и местного населения из под завалов домов удалось спасти 5 человек из них 2 ребенка. Также в результате авиаудара уничтожены 2 жилых дома", - сообщила ГСЧС.
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