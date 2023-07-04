Авиаудары и сотни солдат: Израиль продолжает спецоперацию в Палестине
Израильские войска проводят наибольшую с 2002 года военную операцию в оккупированном городе Дженини на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли по меньшей мере 8 человек и еще около 80 получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
В своем заявлении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала широкомасштабную контртеррористическую операцию, нанеся удар по "террористической инфраструктуре".
В ЦАХАЛе пояснили, что обстреляли оперативный командный центр лагеря в Дженнине и боевиков "Бригады Дженина" - палестинской боевой группировки, связанной с "Исламским джихадом".
ЦАХАЛ нанес не менее 10 авиаударов, сотни солдат атаковали центр "командования и управления" боевиков, а также объекты по производству оружия и взрывчатых веществ.
"Оперативный командный центр также служил передовым пунктом наблюдения и разведки, местом, где вооруженные террористы собирались до и после террористической деятельности", – заявили в ЦАХАЛ. По данным израильских военных, лагерь являлся "местом хранения оружия и взрывчатки" и "центром координации и связи между террористами".
"Кроме того, командный центр предоставлял убежище разыскиваемым лицам, причастным к совершению терактов в последние месяцы в этом районе", – говорится в сообщении.
Позже в понедельник самолет ЦАХАЛ нанес удар вблизи мечети "в целях устранения угрозы", однако военные не уточнили, в чем она заключалась.
В ответ на нападения "Хамас" призвал боевиков на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме нанести удар по Израилю "всеми доступными средствами", говорится в заявлении его военного крыла.
Палестинский "Исламский джихад" заявил, что "выполнит свой долг" и остановит "резню" в Дженине.
Также отмечается, что израильские силы не допустили к Дженину экипажи Красного Полумесяца.
Бригадам скорой помощи удалось эвакуировать только часть раненых. По данным Министерства здравоохранения Палестины, среди погибших – пятеро подростков.
Израильское армейское радио назвало восьмерых погибших "боевиками", однако ни одна из боевых группировок пока не заявила о принадлежности погибших в свои ряды.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал операцию Израиля "новым военным преступлением".
Египет также осудил израильское вторжение, назвав его актом злости.
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд отметил, что находится в прямом контакте со всеми сторонами с целью срочной деэскалации ситуации в Дженине и обеспечения гуманитарного доступа.
Директор Ближневосточного агентства ООН по помощи беженцам и организации работ на Западном берегу реки Иордан Адам Булукос подчеркнул, что израильская операция и ответ "вооруженных субъектов" в Дженине имеют "трагические последствия" для палестинских беженцев.
Белый дом также внимательно следит за ситуацией в Израиле, сообщил представитель Совета национальной безопасности США.
"Мы поддерживаем безопасность Израиля и его право защищать свой народ от "Хамаса", палестинского "Исламского джихада" и других террористических группировок", – отметил он.
Вечером в понедельник операция шла, израильские военные заявили, что они продолжают вести перестрелки с вооруженными боевиками, в том числе в мечети.
- Напомним, 9 мая Израиль ликвидировал нескольких командиров Исламского джихада в секторе Газа.
- 11 мая Израиль получил массированную ракетную атаку со стороны Сектора Газа, в ответ на которую нанес по ХАМАС "сильнейший удар", который они когда-либо знали. В тот же день Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада Али Гали и его заместителя Ахмеда Абу Дакки.
- Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил действия сил безопасности страны во время недавнего конфликта с террористической группировкой в секторе Газа, заявив о ликвидации верхушки "Исламского джихада".
- 29 мая израильские боевые самолеты обстреляли несколько военных объектов вблизи столицы Сирии Дамаска.
- В ночь на 3 июля Израиль приступил к масштабной военной операции в палестинском лагере в Дженнине на Западном берегу реки Иордан.
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