Об этом сообщил у себя в telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации.

Также известно, что три человека получили ранения.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и когда угодно. Остаться в области — опасно", - говорится в сообщении.

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