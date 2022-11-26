Авиаударом россиян по Часовому Яру уничтожен подъезд 5-этажки: три человека ранены
В субботу, 26 ноября, россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру, прямым попаданием разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад
Об этом сообщил у себя в telegram-канале начальник Донецкой областной военной администрации.
Также известно, что три человека получили ранения.
"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по гражданским в Донецкой области. Прилететь может куда угодно и когда угодно. Остаться в области — опасно", - говорится в сообщении.
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