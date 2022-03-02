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Авиаудар по Житомиру: двое погибших и 16 раненых
В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы
В результате воздушного удара по Житомиру погибли два человека, еще 16 получили травмы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07:00 2 марта: подтверждена гибель 2 человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов", - рассказали спасатели.
В настоящее время еще продолжаются аварийно-спасательные работы.
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"По состоянию на 07:00 2 марта: подтверждена гибель 2 человек, 16 получили травмы. Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов", - рассказали спасатели.
В настоящее время еще продолжаются аварийно-спасательные работы.
- Напомним, в результате авиаудара россиян по Житомиру пострадал роддом, где были роженицы с детьми.
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