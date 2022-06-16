Авиаудар по Лисичанску: число погибших выросло, 7 человек ранены, спасательная операция продолжается

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Авиаудар по Лисичанску: количество погибших возросло до четырех. Спасатели продолжают разбирать завалы. Днем орки с неба ударили по зданию, где прятались люди. Уже из-под завалов достали четыре погибших. Семь ранены. Спасательная операция продолжается", - рассказал Гайдай.

Кроме того, оккупанты обстреляли профилакторий, в результате чего произошло разрушение здания.

"Вероятно, под завалами находятся люди. Поисково-спасательные работы там тоже продолжаются", - сообщил Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил о трех погибших и 7 раненых в результате авиаудара по Лисичанску 16 июня.

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