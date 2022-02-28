Авиация захватчиков обстреляла Сартану
Сегодня, 28 февраля, российская авиация обстреляла поселок Сартана, что под Мариуполем Донецкой области
Об этом сообщил в Фейсбуке Мариупольский городской совет.
"Утро 28 февраля для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов, работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
Пока оцениваются масштабы разрушений после очередного обстрела российских военных по мирному населению греческого поселка Сартана.
"Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – отмечают в сообщении.
- Напомним, по состоянию на 06:00, 28 февраля россияне продолжают обстреливать жилые дома, важные объекты инфраструктуры, но украинские военные отражают их атаки.
- Украинская армия продолжает отстаивать наше государство и увеличивает потери русской армии агрессора. Убиты и ранены уже 4,5 тыс. российских военных.
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