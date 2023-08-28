Авиация ВСУ за сутки уничтожила пункт управления и 3 ЗРК врага, — Генштаб
В течение дня, 28 августа, авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения врага, уничтожила пункт управления и 3 ЗРК врага
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, средство противовоздушной обороны и артиллерийское средство на огневой позиции противника.
Россияне нанесли 30 авиационных и 8 ракетных ударов по территории Украины
А также произвели 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.
За сутки на основных направлениях фронта произошло 26 боестолкновений
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Вовчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привилье, Григоровка, Ивановское, Клищиевка, Дружба Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии и минометов обстрелял Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
- Утром 28 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался взрыв в импровизированной казарме кадыровцев.
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