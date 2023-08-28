Авиация ВСУ за сутки уничтожила пункт управления и 3 ЗРК врага, — Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, средство противовоздушной обороны и артиллерийское средство на огневой позиции противника.

Россияне нанесли 30 авиационных и 8 ракетных ударов по территории Украины

А также произвели 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

За сутки на основных направлениях фронта произошло 26 боестолкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Вовчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.

противник нанес авиационные удары в районах Поповки и Славгорода Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Вовчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привилье, Григоровка, Ивановское, Клищиевка, Дружба Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привилье, Григоровка, Ивановское, Клищиевка, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии и минометов обстрелял Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Из артиллерии и минометов обстрелял Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

противник нанес авиационные удары в районах Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.