Авиация ВСУ за сутки нанесла по врагу 21 удар, а ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления
За 30 октября авиация ВСУ нанесла по врагу 21 удар, а ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.
Об этом сообщает Генштаб в своем facebook .
Сообщается, что из 21 удара 15 пришлось по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, а еще 4 – по позициям комплексов ПВО противника.
На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет и один штурмовик Су-25.
- ВСУ уничтожили на Юге два российских склада с боеприпасами, гаубицу "Акация" и 27 солдат.
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