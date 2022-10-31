Об этом сообщает Генштаб в своем facebook .

Сообщается, что из 21 удара 15 пришлось по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, а еще 4 – по позициям комплексов ПВО противника.

На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет и один штурмовик Су-25.

ВСУ уничтожили на Юге два российских склада с боеприпасами, гаубицу "Акация" и 27 солдат.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb