Авиация ВСУ за сутки нанесла 5 ударов по врагу, а артиллерия уничтожила один пункт управления россиян
За сутки 30 октября авиация ВСУ нанесла по врагу 5 ударов. В свою очередь артиллерия уничтожила один пункт управления россиян
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
Сообщается, что авиация Сил обороны нанесла по врагу 5 ударов, из которых один – по району сосредоточения вооружения и военной техники, два – по взводным опорным пунктам, а также еще два – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.
Также подразделениями ракетных войск и артиллерии за текущие сутки был поражен один пункт управления российских оккупантов.
- За сутки 30 октября оккупанты произвели более 30 обстрелов из РСЗО, 3 ракетных и 1 авиационный удар, под огнем оказались более 15 населенных пунктов.
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