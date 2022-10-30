Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Сообщается, что авиация Сил обороны нанесла по врагу 5 ударов, из которых один – по району сосредоточения вооружения и военной техники, два – по взводным опорным пунктам, а также еще два – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Также подразделениями ракетных войск и артиллерии за текущие сутки был поражен один пункт управления российских оккупантов.

За сутки 30 октября оккупанты произвели более 30 обстрелов из РСЗО, 3 ракетных и 1 авиационный удар, под огнем оказались более 15 населенных пунктов.

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