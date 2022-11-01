Авиация ВСУ за сутки нанесла 22 удара, поражены 19 мест сосредоточения техники и вооружения россиян
За сутки, 1 ноября, авиация ВСУ нанесла 22 удара, поражены 19 мест сосредоточения техники и вооружения россиян, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
В сообщении также говорится, что на разных направлениях украинские ПВО сбили два БпЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника.
По уточненной информации, подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября. Кроме того, уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 ранеными.
- В течение суток, 1 ноября, кафиры нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов и совершили более 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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